Eurosport
Футболист АЗ лишился пары зубов после борьбы в воздухе
Улыбка Пантелиса Хатцидиакоса теперь очаровательна.
АЗ разгромил ПСВ в гостевом матче 11-го тура Эредивизи – 4:0.
В одном из эпизодов игрок хозяев Пантелис Хатцидиакос вступил в верховое единоборство с Константиносом Митроглу. Нападающий гостей высоко поднял локти и вломил сопернику по лицу. В результате Хатцидиакос лишился пары передних зубов и приобрел очаровательнейшую улыбку.
Митроглу за такой подарок не получил никакой карточки.
- АЗ догнал ПСВ и «Витесс» на втором месте.
- Первый – «Аякс». Амстердамский клуб опережает конкурентов на 6 очков.
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