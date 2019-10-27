АЗ разгромил ПСВ в гостевом матче 11-го тура Эредивизи – 4:0.

В одном из эпизодов игрок хозяев Пантелис Хатцидиакос вступил в верховое единоборство с Константиносом Митроглу. Нападающий гостей высоко поднял локти и вломил сопернику по лицу. В результате Хатцидиакос лишился пары передних зубов и приобрел очаровательнейшую улыбку.

Митроглу за такой подарок не получил никакой карточки.

АЗ догнал ПСВ и «Витесс» на втором месте.

Первый – «Аякс». Амстердамский клуб опережает конкурентов на 6 очков.

«Спартак» аннигилировал «Локомотив», играя вторым номером. Но говорить о воскрешении рано

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