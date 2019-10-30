Японский полузащитник Кэйсуке Хонда сообщил, что будет тренироваться вместе с «Витессом» Леонида Слуцкого.

«С завтрашнего дня приступаю к тренировкам в «Витессе». Спасибо, «Витесс». Чувствую себя так же, как 12 лет назад на просмотре», – написал 33-летний Хонда в твиттере.

В 2010-2013 гг. Хонда выступал за московский ЦСКА, который на тот момент тренировал Слуцкий.

Сейчас японец находится в статусе свободного агента, его последний клуб – «Мельбурн Виктори».

«Не нужны деньги, хочу в великий клуб». Экс-армеец Хонда попросился в твиттере в «МЮ» и «Милан»

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