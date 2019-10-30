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Metaratings: Слуцкий отказался от нового контракта с «Витессом» и может возглавить «Монако»
Леонид Викторович метит на повышение.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Монако».
По данным Metaratings.ru, в начале нынешнего сезона Слуцкому было предложено продлить контракт с «Витессом», который истекает летом 2020 года. Российский коуч хочет развивать свои навыки на более высоком уровне. Приоритет для Слуцкого – клубы из европейской топ-5, один из вариантов – «Монако» российского олигарха Дмитрия Рыболовлева.
По информации источника, у Слуцкого уже были ознакомительные контакты с представителями «Монако».
- После 11 сыгранных туров «Витесс» занимает четвертую строчку в чемпионате Голландии. Команда Слуцкого отстает от лидирующего «Аякса» на шесть очков.
- «Монако» занимает 11-е место в чемпионате Франции. За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.
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