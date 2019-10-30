Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Монако».

По данным Metaratings.ru, в начале нынешнего сезона Слуцкому было предложено продлить контракт с «Витессом», который истекает летом 2020 года. Российский коуч хочет развивать свои навыки на более высоком уровне. Приоритет для Слуцкого – клубы из европейской топ-5, один из вариантов – «Монако» российского олигарха Дмитрия Рыболовлева.

По информации источника, у Слуцкого уже были ознакомительные контакты с представителями «Монако».

После 11 сыгранных туров «Витесс» занимает четвертую строчку в чемпионате Голландии. Команда Слуцкого отстает от лидирующего «Аякса» на шесть очков.

«Монако» занимает 11-е место в чемпионате Франции. За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

Хонда будет тренироваться с «Витессом» Слуцкого

Качай приложение Eurosport для iOS или Android