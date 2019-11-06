Хонда подписал полугодичный контракт с «Витессом»
Японский игрок воссоединился со Слуцким.
«Витесс» объявил о подписании контракта с 33-летним японским полузащитником Кэйсуке Хондой.
Контракт Хонды с голландским клубом рассчитан до конца сезона-2019/20. Японец был свободным агентом, поэтому достался «Виттесу» за 0 евро.
- «Витесс» тренирует российский коуч Леонид Слуцкий, который работал с Хондой в московском ЦСКА.
- В 2008-2009 гг. Хонда уже выступал в чемпионате Голландии, отыграв 68 матчей за «Венло».
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