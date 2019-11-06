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Хонда подписал полугодичный контракт с «Витессом»

Хонда подписал полугодичный контракт с «Витессом»
Eurosport

1 час назад

Японский игрок воссоединился со Слуцким.

«Витесс» объявил о подписании контракта с 33-летним японским полузащитником Кэйсуке Хондой.

Контракт Хонды с голландским клубом рассчитан до конца сезона-2019/20. Японец был свободным агентом, поэтому достался «Виттесу» за 0 евро.

  • «Витесс» тренирует российский коуч Леонид Слуцкий, который работал с Хондой в московском ЦСКА.
  • В 2008-2009 гг. Хонда уже выступал в чемпионате Голландии, отыграв 68 матчей за «Венло».

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