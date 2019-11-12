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«Прошу прощения у родных, но футбол для меня – и жена, и семья». Слуцкий развелся с супругой

«Прошу прощения у родных, но футбол для меня – и жена, и семья». Слуцкий развелся с супругой
Eurosport

1 час назад

Любовь к игре оказала негативное влияние на личную жизнь тренера.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий развелся с супругой Ириной.

«Развелись еще год назад. Для тренера это довольно обычная история. Если ты проводишь большое количество времени с игроками, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем сохранять хорошие отношения. Развод – это часть жизни.

Многие интересуются, не собираюсь ли я искать себе новую жену, но я не считаю это проблемой. В настоящий момент футбол для меня – это и жена, и семья. Прошу прощения у родных, но это правда», – рассказал Слуцкий в интервью AVROTROS.nl.

  • В настоящий момент «Витесс» Слуцкого занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставание от «Аякса» – 12 очков.
  • В прошлом сезоне «Витесс» финишировал на пятом месте.

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