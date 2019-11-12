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«Прошу прощения у родных, но футбол для меня – и жена, и семья». Слуцкий развелся с супругой
Любовь к игре оказала негативное влияние на личную жизнь тренера.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий развелся с супругой Ириной.
«Развелись еще год назад. Для тренера это довольно обычная история. Если ты проводишь большое количество времени с игроками, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем сохранять хорошие отношения. Развод – это часть жизни.
Многие интересуются, не собираюсь ли я искать себе новую жену, но я не считаю это проблемой. В настоящий момент футбол для меня – это и жена, и семья. Прошу прощения у родных, но это правда», – рассказал Слуцкий в интервью AVROTROS.nl.
- В настоящий момент «Витесс» Слуцкого занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставание от «Аякса» – 12 очков.
- В прошлом сезоне «Витесс» финишировал на пятом месте.
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