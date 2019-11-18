«Ден Босх» и «Эксельсиор» сыграли вничью в матче 15-го тура второго дивизиона чемпионата Голландии – 3:3.

По ходу первого тайма главный арбитр остановил встречу из-за расистских оскорблений в адрес игрока «Эксельсиора» Ахмада Мендеса Морейры.

В конце тайма Морейра забил гол и вывел свою команду вперед, после чего подбежал к болельщикам хозяев и приложил руки к ушам.

«Эксельсиор» занимает пятое место в турнирной таблице второго дивизиона, «Ден Босх» идет на 14-й строчке. В первенстве участвуют 20 команд.

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