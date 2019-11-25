В 14-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» уступил «Спарте» (0:2). Это поражение стало четвертым подряд в Эредивизи, и болельщики арнемского клуба создали в твиттере хэштег #SlutskyOut.

«В моей карьере ранее ничего подобного не случалось. Очень больно. Но мы будем усердно работать. Каждый матч отличается друг от друга, но сценарий один и тот же. Мы пропускаем, затем создаем много моментов, чтобы сравнять счет, но вместо этого получаем второй гол.

После каждого поражения теряешь веру в свои силы. Ситуация очень тяжелая и для команды, и для болельщиков.

Никогда не беспокоюсь о своем будущем. Просто работаю над тем, чтобы команда играла лучше. Понимаю реакцию болельщиков, и это нормально в данной ситуации», – цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.

После десяти туров «Витесс» шел по лучшему графику в истории – 23 балла и всего три очка до первого «Аякса».

С тех пор «Витесс» не набрал ни одного очка, а отрыв до вершины увеличился в пять раз.

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