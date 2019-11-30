Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку после пяти поражений подряд.

«Это первый случай в моей карьере, когда мы проиграли пять матчей подряд. Я пытался изменить ситуацию, очень усердно работал на своем максимальном уровне. Но я должен думать не только о себе, но и о клубе, болельщиках и игроках.

Если я не могу изменить ситуацию, может быть, это сделает кто-то еще. Это еще не финиш сезона, борьба за места в зоне плей-офф еще впереди. Я буду скучать по Нидерландам, болельщикам, по всем, теперь это часть моей жизни. Огромное спасибо, это было невероятное время и фантастический опыт для меня.

Но в этой ситуации каждый тренер в мире, которого наняли на работу, должен сказать «До свидания», – заявил Слуцкий.

Последним матчем Слуцкого у руля «Витесса» стало поражение от «Херенвена» (2:3).

Ранее «Витесс» уступил «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2) и «Ден Хаагу» (0:2).

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