Игроки «Витесса» рассказали об отношении к отставке Леонида Слуцкого. Судя по их словам, в коллективе все было в порядке, и никто не собирался намеренно сливать менеджера.

«Когда видишь, как он стоит перед игроками и прощается... очень неприятное чувство. Он сделал это очень элегантно. Поблагодарил нас за все и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. И что ему нравилось работать с нами», – цитирует капитана команды Брайана Линссена Voetbal International.

«Он больше всего хотел добиться результатов с клубом, в который всегда вкладывал душу и сердце. Мы чувствуем ответственность за то, что не смогли изменить ситуацию», – согласился с кэпом вратарь команды Ремко Пасвеер.

Последним матчем Слуцкого у руля «Витесса» стало поражение от «Херенвена» (2:3).

Ранее «Витесс» уступил «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2) и «Ден Хаагу» (0:2).

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