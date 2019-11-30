«Витесс» и российский тренер Леонид Слуцкий разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

В пятницу «Витесс» потерпел поражение от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов, ведя по ходу игры в два мяча. «Желто-черные» потерпели пятое подряд поражение в Эредивизи и занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 15 матчах.

«Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера. Ассистенты главного тренера Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий также покидают «Витесс». Клуб рассмотрит вопрос о новом тренерском штабе в ближайшие дни», – говорится в сообщении на сайте «Витесса».

Слуцкий начал работу с «Витессом» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт.

Ранее Слуцкий работал в английском «Халле», российских ЦСКА, «Крыльях Советов», ФК «Москва», «Уралане» и «Олимпии», а также возглавлял сборную России.

«Чувствуем свою ответственность». Игроки «Витесса» – об отставке Слуцкого

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