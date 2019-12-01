«Аякс» в матче 15-го тура чемпионата Голландии разбил на выезде «Твенте» – 5:2.

Один из голов, залетевших в ворота хозяев, вышел максимально курьезным: голкипер «Твенте» Йоэл Дроммел получил неудобный пас от защитника, хотел головой выбить мяч в сторону и угодил в другого дефа. Аяксиду Ноа Лангу оставалось лишь послать мяч в пустой створ.

Видео - Нелепейший гол «Аякса»: кип «Твенте» выбил мяч в своего защитника и подарил его Лангу 00:41

20-летний Ланг в прошедшей игре оформил хет-трик. Также дубль в составе «Аякса» оформил Клас-Ян Хунтелар.

«Аякс» идет на первой строчке в турнирной таблице, «Твенте» – на 12-й.

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