Eurosport
Нелепейший гол «Аякса»: кип «Твенте» выбил мяч в своего защитника и подарил его Лангу
Команда Эрика Тен Хага стремительно летит ко второму титулу подряд.
«Аякс» в матче 15-го тура чемпионата Голландии разбил на выезде «Твенте» – 5:2.
Один из голов, залетевших в ворота хозяев, вышел максимально курьезным: голкипер «Твенте» Йоэл Дроммел получил неудобный пас от защитника, хотел головой выбить мяч в сторону и угодил в другого дефа. Аяксиду Ноа Лангу оставалось лишь послать мяч в пустой створ.
- 20-летний Ланг в прошедшей игре оформил хет-трик. Также дубль в составе «Аякса» оформил Клас-Ян Хунтелар.
- «Аякс» идет на первой строчке в турнирной таблице, «Твенте» – на 12-й.
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