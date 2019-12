Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме пост, в котором намекнул, что находится в ожидании новых предложений о работе.

В ролике, который выложил Слуцкий, неизвестный человек бесконечно ходит по снежному кругу под интро знаменитого трека «Нирваны» Come As You Are. «Когда вернулся домой и уже 10 дней без работы», – написал Леонид Викторович под видео.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» в конце ноября после пяти поражений подряд. Отставка была принята руководством клуба из Арнема.

После ухода из «Витесса» у Слуцкого было предложение от АЕК, но в итоге греческий клуб возглавил экс-коуч «Спартака» Массимо Каррера.

