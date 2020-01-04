Полузащитник «Витесса» Рой Беренс рассказал о совместной работе с российским тренером Леонидом Слуцким.

«Изначально являясь игроком основного состава, я имел свое мнение относительно того, как должна играть команда. А команда хотела атаковать. Но Слуцкий придерживался своего плана, сообщив, что у него другое мнение.

После этого я утратил его доверие. Слуцкий отобрал у меня год футбола. Я надеялся на поддержку со стороны команды, но в футболе все в первую очередь думают о себе. Так устроен этот мир», – приводит Беренса Vitesseinside.nl.

Слуцкий отработал в «Витессе» полтора года – с мая 2018-го по ноябрь 2019-го.

После ухода из голландского клуба Слуцкий заключил контракт с «Рубином» сроком на пять лет.

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