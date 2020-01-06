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«Мисс Бельгия» выходила в белье на футбольное поле. Ее инстаграм – лучшая реклама жизни в Европе

«Мисс Бельгия» выходила в белье на футбольное поле. Ее инстаграм – лучшая реклама жизни в Европе
Eurosport

45 мин. назад

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Ленти Франс – модель из Антверпена. В январе 2016 года она стала «Мисс Бельгия» и объявляла баллы в прямом эфире на национальном отборе конкурса песни «Евровидение». В декабре того же года Франс приняла участие в «Мисс мира», попала в финал из 10 участниц и заняла самое высокое место из европейских девушек.

В феврале 2016-го на матч первой голландской лиги «Валвейк» – «Эммен» футболистов вместо детей на поле вывели полураздетые модели. Это была реклама бренда женского нижнего белья, и капитана «Валвейка» за руку держала как раз Ленти. Больше девушка с футболом не соприкасалась, но и этот выход был достаточно эффектным, чтобы напомнить о ее инстаграме.

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