Главный тренер «Фейенорда» Дик Адвокат рассказал об интересе к российским форвардам Александру Кокорину и Федору Смолову.

«У нас недостаточная глубина состава, так что в январе что-нибудь случится. Я думаю, что Александр Кокорин – отличный игрок. Вот, почему я спрашивал о нем, хотя вы понимаете, что «Фейенорду» было бы сложно заполучить такого игрока. Если у нас выйдет – я лично поеду забирать его. Проблема в том, что приходится иметь дело с клубом, который может позволить или не позволить ему уйти. Федор Смолов был заинтересован в переходе в «Фейенорд», но «Локомотив» его не отпустил», – приводит слова Адвоката Voetbal International.

Голландский специалист тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 годы. Позже он работал в сборной России (2010-12).

«Фейенорд» идет на пятом месте.

«Ливерпуль» – официально короли аутов. Победить «Тоттенхэм» позволил один из них

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке