Экс-игрок ЦСКА Кэйсуке Хонда запустил флешмоб в поддержку Австралии.

Континент охвачен лесными пожарами, справиться с которыми пока не удается. К помощи в тушении и финансовой поддержке призывают многие звезды спорта, теперь к ним присоединился и японский футболист.

Смысл акции в следующем: любой пользователь, которого затегают под постом с условиями, должен прислать в реплаи дурацкое селфи или чек доната в помощь тушению пожаров. Сам Хонда сделал и то, и другое, призвав остальных последовать примеру.

Сейчас игрок выступает за голландский «Витесс».

Ранее Кэйсуке провел три года в московском ЦСКА.

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