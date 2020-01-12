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Хонда запустил исключительно странный флешмоб в поддержку Австралии
Японец небезразличен к пожарам на континенте.
Экс-игрок ЦСКА Кэйсуке Хонда запустил флешмоб в поддержку Австралии.
Континент охвачен лесными пожарами, справиться с которыми пока не удается. К помощи в тушении и финансовой поддержке призывают многие звезды спорта, теперь к ним присоединился и японский футболист.
Смысл акции в следующем: любой пользователь, которого затегают под постом с условиями, должен прислать в реплаи дурацкое селфи или чек доната в помощь тушению пожаров. Сам Хонда сделал и то, и другое, призвав остальных последовать примеру.
- Сейчас игрок выступает за голландский «Витесс».
- Ранее Кэйсуке провел три года в московском ЦСКА.
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