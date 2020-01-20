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Фанатов ПСВ посадили на закрытый сектор, от поля их отделяло запотевшее стекло

Фанатов ПСВ посадили на закрытый сектор, от поля их отделяло запотевшее стекло
Eurosport

6 мин. назад

Ребята вряд ли оценили красоту футбола.

Фанаты ПСВ поддерживали команду на очень необычном секторе во время матча чемпионата Голландии против «ВВВ-Венло».

Болельщиков гостей посадили на закрытый сектор, который отделен от поля стеклом. Стекла запотели, и вряд ли фаны из Эйндховена могли наблюдать за игрой.

  • Матч завершился со счетом 1:1
  • ПСВ идет в чемпионате Нидерландов на четвертом месте «ВВВ-Венло» – предпоследний.

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