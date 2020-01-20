Фанатов ПСВ посадили на закрытый сектор, от поля их отделяло запотевшее стекло
Ребята вряд ли оценили красоту футбола.
Фанаты ПСВ поддерживали команду на очень необычном секторе во время матча чемпионата Голландии против «ВВВ-Венло».
Болельщиков гостей посадили на закрытый сектор, который отделен от поля стеклом. Стекла запотели, и вряд ли фаны из Эйндховена могли наблюдать за игрой.
- Матч завершился со счетом 1:1
- ПСВ идет в чемпионате Нидерландов на четвертом месте «ВВВ-Венло» – предпоследний.
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