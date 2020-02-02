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Гол Промеса, предрешивший исход главного матча Голландии

Гол Промеса, предрешивший исход главного матча Голландии
Eurosport

32 мин. назад

Экс-игрок «Спартака» стал героем центрального матча второго круга – «Аякс» летит за вторым титулом подряд.

Амстердамский «Аякс» в матче 21-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл ПСВ из Эйндховена – 1:0.

Единственный мяч в прошедшей игре забил бывший спартаковец Куинси Промес, грамотно подкарауливший отскок в штрафной команды из Эйндховена.

  • «Аякс» лидирует в турнирной таблице Эредивизи с 50 очками. На второй строчке идет АЗ, у команды Арне Слота 47 баллов.
  • В Эредивизи-2019/20 Промес провел 18 матчей, забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Фанатов ПСВ посадили на закрытый сектор, от поля их отделяло запотевшее стекло

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