Нидерланды и Бельгия хотят создать объединенный чемпионат на 18 команд

Высшие футбольные лиги Нидерландов и Бельгии могут объединиться в единый чемпионат на 18 команд.

Изменения продиктованы желанием повысить интерес к матчам и зарабатывать больше денег на продаже телетрансляций – как сообщает Transfermarkt со ссылкой на Deloitte, новый турнир может приносить участникам суммарно 400 млн евро в год с продаж прав на показ матчей, тогда как в текущем виде отдельные чемпионаты Нидерландов и Бельгии имеют всего по 80 млн евро ежегодно.

Еще одна причина – слухи о скором создании Суперлиги – регулярного чемпионата среди топовых клубов Европы. «Мы не можем игнорировать новую реальность. Рано или поздно будет создана Суперлига Европы, в которой «Бавария» и «Реал» будут играть между собой по воскресеньям», – цитирует источник исполнительного директора «Брюгге» Барта Верхаге.

Формат соревнования будет следующим: 10 клубов из Нидерландов и восемь из Бельгии будут соревноваться в регулярном чемпионате, по итогам сезона худший представитель каждой страны будет вылетать, а на его место подниматься локальный чемпион.

Пока не очень понятно, как потенциальный турнир будет фигурировать в таблице коэффициентов УЕФА. Организация никак не комментирует информацию о возможном создании нового соревнования.

Валерий Газзаев работал над объединением чемпионатов России и Украины, но из-за политической ситуации готовый проект пришлось свернуть.

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