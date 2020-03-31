«Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури. В июле 2017-го футболист потерял сознание и впал в кому, врачи диагностировали у него необратимые повреждения мозга.

De Telegraaf уточнил, что это вынужденная мера, поскольку в соглашении с Нури есть пункт об автоматическом продлении на прежних условиях с 1 июля. С момента повреждения клуб ежемесячно выплачивал игроку зарплату и будет это делать еще три месяца.

«Аякс» сейчас ведет переговоры с семьей Абдельхака и их юристом Джоном Беером, чтобы определить размер дальнейшей поддержки.

The Sun со ссылкой на голландского журналиста Валентина Дриссена пишет, что близкие Нури требуют от амстердамцев больше предложенных 5 миллионов евро, так как клуб признал недостаточной медицинскую помощь, оказанную игроку сразу после сердечного приступа на поле в 2017 году.

Сайт Morocco World News со ссылкой на неназванные нидерландские медиа добавил, что семья Абдельхака просит у руководства команды 15 миллионов евро.

22-летний Нури вышел из комы в августе 2018 года, в марте 2020-го его родственники подтвердили прогресс в лечении игрока.

Абдельхак – воспитанник «Аякса» марокканского происхождения. Он провел за главную команду девять матчей, а также вызывался в сборную Голландии U-19.

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