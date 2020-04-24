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Чемпионат Нидерландов завершен без объявления чемпиона

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«Аякс»«Аякс»

«Аякс»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
5 минут назад

Первая жертва коронавируса среди топ-чемпионатов.

Чемпионат Нидерландов не будет доигран – сезон-2019/20 завершен без объявления чемпиона.

«Для всех вовлеченных – от футболистов и болельщиков до директоров и судей – совершенно ясно, что здоровье людей всегда на первом месте. Принятое сегодня решение является лишь футбольной проблемой в сравнении с тем, что коронавирус причиняет обществу в целом. Мы осознаем, что сегодняшнее решение вызовет у многих разочарование», – говорится в заявлении лиги.

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Места в еврокубках распределят в соответствии с текущим положением команд в таблице. Понижения и повышения в классе на следующий сезон не будет.

  • В чемпионате сыграно 25 туров, вершину таблицы делят «Аякс» и «АЗ Алкмар».
  • Действующий чемпион – «Аякс».

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