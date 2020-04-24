Хенк де Йонг был уверен, что выведет «Камбур» в высшую лигу.

Тренер лидеров второго дивизиона Нидерландов в бешенстве от решения об остановке сезона без повышения в классе.

Сегодня, 24 апреля, Эредивизи объявила, что сезон не будет закончен, чемпион не будет определен, а понижения и повышения в классе не произойдет. Естественно, такое решение вызвало волну гнева со стороны команд, которые имели шансы попасть в элиту.

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Тренер лидировавшего «Камбура» Хенк де Йонг высказался предельно жестко. «Это крупнейший позор в истории спорта Нидерландов. Вы будете нести ответственность за это решение, вы будете нести его с собой всю свою жизнь. Это решение – худший сценарий, который мы только могли представить. У нас было 11 очков преимущества перед третьим местом, мы почти наверняка вышли бы в Эредивизи», – цитирует коуча Voetbalzone.

По правилам второго дивизиона страны, два лучших клуба получают прямые путевки в высшую лигу.

В чемпионате оставалось сыграть по девять матчей.

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