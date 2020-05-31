Нидерландский клуб построит ультрасовременный стадион с жилыми апартаментами на 400 квартир

Можно будет поддерживать любимую команду, не выходя из спальни.

Клуб второго дивизиона чемпионата Нидерландов «Эксельсиор» представил проект нового стадиона.

Клуб из Роттердама уже направил планы на рассмотрение городскому совету и получил первичное одобрение. Как сообщает Fumsmagazin, вместимость арены составит 6,5 тыс зрителей, но главной фишкой станут башни по четырем углам стадиона – в них планируется построить почти 400 жилых апартаментов и продавать их, как обычную жилпощадь.

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Клуб занимает седьмое место в Эрстедивизи.

Вместимость нынешней арены клуба – 4400 зрителей.

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