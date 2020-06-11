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Промес представил выездную форму «Аякса» на новый сезон. Это настолько стильно, что сводит скулы

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Куинси Промес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
15 минут назад

Неделю моды можно закрывать навсегда.

«Аякс» представил выездной комплект формы на сезон-2020/21.

Нежно-голубую футболку в ромбик представил экс-игрок «Спартака» Куинси Промес – нидерландский футболист максимально брутален.

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