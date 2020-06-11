Куинси Промес
Фото: Instagram
Неделю моды можно закрывать навсегда.
«Аякс» представил выездной комплект формы на сезон-2020/21.
Нежно-голубую футболку в ромбик представил экс-игрок «Спартака» Куинси Промес – нидерландский футболист максимально брутален.
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«Аякс» потроллил Рамоса по поводу вылета из ЛЧ-2019. Серхио кинул ответочку
02/04/2020 В 16:17
- Чемпионат Нидерландов не будет доигран – сезон-2019/20 завершен без объявления чемпиона.
- В чемпионате сыграно 25 туров, вершину таблицы делят «Аякс» и «АЗ Алкмар».
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