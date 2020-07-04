Снейдер может возобновить карьеру в клубе Эредивизи – если вернется в форму

Уэсли придется поработать над собой ради камбэка.

Легендарный полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер может возобновить карьеру в «Утрехте».

Летом прошлого года 35-летний футболист объявил о прощании с футболом, но технический директор клуба Эредивизи Хорди Зёйдам намекнул о его камбэке. «Все знают, что мы с Уэсли поддерживали связь на протяжении многих лет. У нас было несколько бесед, и мы в числе прочего обсуждали возможное возвращение. Уэсли нужно время, чтобы подумать, действительно ли он этого хочет. Он, конечно, должен быть в хорошей форме, он должен будет заплатить за это.

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Позвольте прояснить: Снейдер в форме был бы очень интересен «Утрехту». Мяч на его стороне. Пока я не могу сказать, что из этого выйдет. Мы сможем обсуждать это только тогда, когда он сделает свой выбор», – цитирует функционера ad.nl.

Условие может оказаться невыполнимым – после ухода из футбола Уэсли пошел в полный разгул и явно предался чревоугодию.

«Утрехт» завершил сезон на шестом месте.

В Европе Уэсли выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу», его последним клубом стала катарская «Аль-Гарафа».

Со сборной Голландии Снейдер выиграл серебро и бронзу чемпионата мира.

Снейдер наслаждается футбольной пенсией. На его фоне у Азара совсем нет лишнего веса

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