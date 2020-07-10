Футбол
Eredivisie

Фанаты «Аякса» вернулись на стадион – арена превратилась в ресторан

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Стадион «Аякса»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 22 минут

Арена не простаивает зря.

На стадионе амстердамского «Аякса» «Йохан Кройф Арена» теперь можно заказать ужин – прямо у кромки поля.

Ресторан под названием Langs de Lijn открылся в среду, 8 июля. Посетители могут насладиться двумя меню, состоящими из трех блюд. Как сообщает The Sun, в стоимость визита входит экскурсия по стадиону с осмотром раздевалок арены. Цены на посещение – от 55 до 100 евро.

Лига чемпионов УЕФА

«Аякс» потроллил Рамоса по поводу вылета из ЛЧ-2019. Серхио кинул ответочку

02/04/2020 В 16:17
  • Чемпионат Нидерландов был завершен досрочно из-за пандемии без объявления чемпиона.
  • У «Аякса» было равенство очков с «АЗ Алкмар» – по 56.
  • «Йохан Кройф Арена» рассчитана на 54 990 болельщиков.

«Ван Гал расслабил команду походом в стриптиз-клуб». Как попасть из ЦСКА в сумасшедший «Аякс» 90-х

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Eredivisie

«Аякс» расторг контракт с вышедшим из комы Нури, семья игрока требует 15 млн евро

31/03/2020 В 11:37
Eredivisie

Промес представил выездную форму «Аякса» на новый сезон. Это настолько стильно, что сводит скулы

11/06/2020 В 19:18
По теме
ФутболEredivisieАякс
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир