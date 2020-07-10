Фанаты «Аякса» вернулись на стадион – арена превратилась в ресторан

Арена не простаивает зря.

На стадионе амстердамского «Аякса» «Йохан Кройф Арена» теперь можно заказать ужин – прямо у кромки поля.

Ресторан под названием Langs de Lijn открылся в среду, 8 июля. Посетители могут насладиться двумя меню, состоящими из трех блюд. Как сообщает The Sun, в стоимость визита входит экскурсия по стадиону с осмотром раздевалок арены. Цены на посещение – от 55 до 100 евро.

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У «Аякса» было равенство очков с «АЗ Алкмар» – по 56.

«Йохан Кройф Арена» рассчитана на 54 990 болельщиков.

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