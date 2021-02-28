ПСВ
    -
    16:30
    28.02.21
    Стадион Филипс
    Аякс
      Чемпионат Голландии • Тур 24
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      ПСВ - Аякс

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем ПСВ – Аякс на Eurosport.ru! 28 февраля 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рогер Шмидт или Эрик Тен Хаг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ПСВ и Аякс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ПСВ и Аякс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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