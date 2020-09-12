ФК Твенте
    -
    22:00
    12.09.20
    Де Гролш Весте
    Фортуна Ситтард
      Чемпионат Голландии • Тур 1
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      ФК Твенте - Фортуна Ситтард
      Чемпионат Голландии - 12 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем ФК Твенте – Фортуна Ситтард на Eurosport.ru! 12 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ронс Янс или Кевин Хофланд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Твенте и Фортуна Ситтард и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ФК Твенте и Фортуна Ситтард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет