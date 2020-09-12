Утрехт
    Прервано
    0
    -
    0
    17:30
    12.09.20
    Гальгенваард
    АЗ Алкмар
      Чемпионат Голландии • Тур 1
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      Утрехт - АЗ Алкмар
      Чемпионат Голландии - 12 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Утрехт – АЗ Алкмар на Eurosport.ru! 12 сентября 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джон ван ден Бром или Martin Haar? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Утрехт и АЗ Алкмар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Утрехт и АЗ Алкмар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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