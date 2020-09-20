Фейенорд
    -
    15:30
    20.09.20
    Де Куип
    ФК Твенте
      Чемпионат Голландии • Тур 2
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      Онлайн
      Фейенорд - ФК Твенте
      Чемпионат Голландии - 20 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Фейенорд – ФК Твенте на Eurosport.ru! 20 сентября 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дик Адвокат или Ронс Янс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фейенорд и ФК Твенте и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фейенорд и ФК Твенте, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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