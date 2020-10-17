АЗ Алкмар
    -
    21:00
    17.10.20
    AFAS Stadion
    ВВВ-Венло
      Чемпионат Голландии • Тур 5
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      Онлайн
      АЗ Алкмар - ВВВ-Венло
      Чемпионат Голландии - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем АЗ Алкмар – ВВВ-Венло на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Martin Haar или Ханс Де Конинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АЗ Алкмар и ВВВ-Венло и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются АЗ Алкмар и ВВВ-Венло, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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