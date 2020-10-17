Хераклес Альмело
    -
    19:45
    17.10.20
    Стадион Полман
    РКС Валвейк
      Чемпионат Голландии • Тур 5
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      Онлайн
      Хераклес Альмело - РКС Валвейк
      Чемпионат Голландии - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Хераклес Альмело – РКС Валвейк на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Франк Вормут или Фред Грим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хераклес Альмело и РКС Валвейк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хераклес Альмело и РКС Валвейк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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