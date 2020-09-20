АДО Ден Хааг
    -
    13:15
    20.09.20
    Cars Jeans Stadion
    ФК Гронинген
      Чемпионат Голландии • Тур 2
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      Онлайн
      АДО Ден Хааг - ФК Гронинген
      Чемпионат Голландии - 20 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем АДО Ден Хааг – ФК Гронинген на Eurosport.ru! 20 сентября 2020 года в 13:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александр Ранкович или Данни Буйс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АДО Ден Хааг и ФК Гронинген и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются АДО Ден Хааг и ФК Гронинген, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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