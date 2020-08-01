Коуч предупредил, что эти его слова звучат безумно.

Бывший тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал высказался о представителях ЛГБТ в футболе.

«Ни один игрок не говорил мне: «Я гей». Ни один, и это о многом говорит. Я часто думал, что кто-то из футболистов гей, но, если кто-то не готов открыться сам, я не буду на него давить. Неважно, в каком клубе это было. Я хочу защитить таких игроков.

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Я бы предостерег футболиста, который решает сделать каминг-аут. Для этого нужно много мужества и сил, потому что футбольное сообщество и обозленный внешний мир, похоже, считают нетрадиционную ориентацию проблемой. Но всегда лучше признаться, чтобы оставаться собой, а не слепо воспринимать все, что говорят.

Я часто замечал – и это может прозвучать безумно – что геи обычно более креативны как игроки. А такое очень ценится. Сейчас в футболе не очень много геев – футбол нельзя считать зеркалом общества», – цитирует 68-летнего Ван Гала Gaykrant.

Последнее место работы Ван Гала – «Манчестер Юнайтед»: он был отправлен в отставку в мае 2016 года.

В марте 2019-го голландец объявил о завершении тренерской карьеры.

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