В Нидерландах футболистке разрешили выступать за мужскую команду

Если девушка проявит себя, смешанные команды введут на постоянной основе.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил футболистке выступать за мужскую команду.

В сезоне-2010/21 19-летняя Эллен Фоккема будет играть за любительский клуб «Фораут» в четвертом дивизионе. Именно по уровню ее выступлений KNVB примет итоговое решение и, возможно, допустит женщин в мужские команды на постоянной основе.

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«Невероятно, что я могу продолжать играть. Я играла с этими парнями с пяти лет, и было бы жалко, если бы в следующем сезоне пришлось с ними расстаться. Большой вызов, которого я жду с нетерпением. Партнеры по команде тоже рады, что я остаюсь. Не знаю, как все пройдет, но очень счастлива быть частью этого эксперимента», – прокомментировала Эллен.

Пока смешанные команды практикуются в Нидерландах только на молодежном уровне до 18 лет.

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