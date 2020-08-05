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В Нидерландах футболистке разрешили выступать за мужскую команду

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Женская сборная Нидерландов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
23 минут назад

Если девушка проявит себя, смешанные команды введут на постоянной основе.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил футболистке выступать за мужскую команду.

В сезоне-2010/21 19-летняя Эллен Фоккема будет играть за любительский клуб «Фораут» в четвертом дивизионе. Именно по уровню ее выступлений KNVB примет итоговое решение и, возможно, допустит женщин в мужские команды на постоянной основе.

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«Невероятно, что я могу продолжать играть. Я играла с этими парнями с пяти лет, и было бы жалко, если бы в следующем сезоне пришлось с ними расстаться. Большой вызов, которого я жду с нетерпением. Партнеры по команде тоже рады, что я остаюсь. Не знаю, как все пройдет, но очень счастлива быть частью этого эксперимента», – прокомментировала Эллен.

  • Пока смешанные команды практикуются в Нидерландах только на молодежном уровне до 18 лет.

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