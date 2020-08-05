В Нидерландах футболистке разрешили выступать за мужскую команду

Женская сборная Нидерландов
Фото: Getty Images
Если девушка проявит себя, смешанные команды введут на постоянной основе.
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил футболистке выступать за мужскую команду.
В сезоне-2010/21 19-летняя Эллен Фоккема будет играть за любительский клуб «Фораут» в четвертом дивизионе. Именно по уровню ее выступлений KNVB примет итоговое решение и, возможно, допустит женщин в мужские команды на постоянной основе.
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«Невероятно, что я могу продолжать играть. Я играла с этими парнями с пяти лет, и было бы жалко, если бы в следующем сезоне пришлось с ними расстаться. Большой вызов, которого я жду с нетерпением. Партнеры по команде тоже рады, что я остаюсь. Не знаю, как все пройдет, но очень счастлива быть частью этого эксперимента», – прокомментировала Эллен.
- Пока смешанные команды практикуются в Нидерландах только на молодежном уровне до 18 лет.
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