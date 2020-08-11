Непонятно, правда, куда – в компанию к Обамеянгу, Пепе, Ляказетту и, вероятно, Виллиану?

Бывший вингер московского «Спартака» Куинси Промес может оказаться в чемпионате Англии.

Источник The Sun сообщил, что крайним нападающим «Аякса» интересуется лондонский «Арсенал».

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В приглашении Промеса заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета. Отмечается, что лондонский клуб следил за игрой 28-летнего форварда сборной Голландии еще в прошлом году и был готов сделать предложение.

«Куинси без раздумий согласится на этот переход. Это будет отличная сделка и для футболиста, и для «Арсенала», – цитирует источник из окружения голландца The Sun.

Нынешний коуч «Аякса» Эрик тен Хаг также будет готов продать Промеса в клуб АПЛ.

Куинси выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 гг. За четыре сезона в Тарасовке он сделал команду чемпионом России-2016/17 и признавался лучшим футболистом РПЛ-2017.

В 2018-м он перешел в испанскую «Севилью» за 21 млн евро, а в 2019-м подписал пятилетний контракт с «Аяксом» после компенсации андалусийскому клубу в 15,7 млн евро.

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