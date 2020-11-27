Нападающий и лучший бомбардир «НАК Бреда» Сидни ван Хондойк пропустил матч 14-го тура первого дивизиона Нидерландов против «Осс». В пресс-службе клуба заявили, что 20-летний форвард «получил множественные порезы в результате домашнего инцидента, из-за чего ему пришлось накладывать швы».

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Сам Ван Хондойк уточнил подробности. Сидни мылся за два часа перед выездом на матч и понял, что душевая кабина захлопнулась, и он не может открыть дверь. Голландец понял, что нужно выбираться, и, видимо, ногой разбил стеклянную перегородку. Дверь разлетелась на крошечные осколки, но парень получил кучу мелких порезов.

Футболиста отвезли в больницу, где действительно ему наложили несколько швов. Об этом сообщила газета De Telegraaf. Сидни выложил в твиттер фото окровавленных ног и ступней и пожелал удачи партнерам по «НАК».

Без него клуб из Бреды, идущий на третьем месте, сыграл вничью с одним из аутсайдеров Эрстедивизье со счетом 0:0.

Сидни ван Хондойк забил восемь мячей в 12 матчах голландской ФНЛ и делит третье место в списке бомбардиров.

Отца Сидни вы, вероятно, знаете – это известный нападающий сборной Голландии Пьер ван Хондойк, игравший за «Селтик», «Нотттингем Форест», «Бенфику» и «Фейенорд».

Интересно, что в запасе у соперника «НАК» – «Осса» – в том матче сидел сын нынешнего главного тренера «Барселоны» и экс-партнера Пьера по сборной Роналд Куман-младший. 25-летний вратарь просидел на скамейке все 90 минут.

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