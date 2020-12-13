Нападающий «Аякса» Куинси Промес арестован в Нидерландах. Его подозревают в ударе ножом на вечеринке летом 2020 года.

По данным Telegraaf, прошедшим летом Промес закатил вечеринку для родтвенников, на которой случилась потасовка с его участием и еще одного человека. В ходе конфликта Куинси ударил обидчика ножом и нанес тому серьезное ранение колена, после чего другие участники тусовки разняли конфликтующих.

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Месяц назад потерпевший написал заявление в полицию, и 13 декабря Промес был задержан полицией. Ближайшие три дня он проведет в отделении, после чего будет либо отпущен, либо по нему будет избрана мера пресечения.

По закону Нидерландов Промесу грозит 4 года лишения свободы.

Куинси – экс-игрок московского «Спартака», из которого он ушел в «Севилью» летом 2018 года.

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