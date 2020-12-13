Председатель профсоюза профессиональных футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал корреспонденту Eurosport.ru Дмитрию Зимину о ситуации с полузащитником «Аякса» Куинси Промесом. 13 декабря 28-летний футболист был задержан по подозрению в нанесении удара ножом на летней вечеринке.

– Эта новость взорвала информационное пространство Нидерландов. Уже все высказались на этот счет: спортсмены, политики. Никто не может понять, как это могло произойти. Хотя Промес через своих адвокатов уже сообщил, что он на этой вечеринке вообще не находился. В Голландии существует презумпция невиновности: так что пока суд не вынесет приговор, нельзя делать выводы. Самое странное, что дело завели несколько месяцев назад. Но только сегодня состоялся арест. Именно этим многие объясняют плохую форму Промеса в последнее время. Все задаются вопросов, как у футболиста в принципе может быть холодное оружие в руках? Как он мог воткнуть нож в своего родственника? Сейчас его задержали до понедельника. Конечно, «Аякс» будет ему всячески содействовать, пока не будет доказана его вина. Но сейчас полиция возьмется за это дело серьезно.

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– Уже есть какие-то явные доказательства вины Промеса?

– Нет. Но не в его пользу говорит то, что через третьих лиц он предлагал откупиться. В этом ангаре находилось много людей, была какая-то вечеринка. А до этого говорили, что у него появились странные друзья, связанные с криминалом. Еще и наличие ножа. Но посмотрим, к каким выводам придет полиция. Уверен, Промеса будет до конца поддерживать Аякс». Но очень многое говорит не в его пользу.

– Почему заявление было подано несколько месяцев назад, а арест произошел только сегодня?

– Это никак не объясняется. Инцидент произошел в конце июля. Вопросы, почему он долго находился на свободе, задают многие. Скорее всего, завтра будет больше информации. Однако дело уже становится очень резонансным. Ему грозит до четырех лет. Хотя некоторые уже недовольны: если ты вгоняешь нож в колено, покушаешься на жизнь, почему всего 4 года?

– Как профсоюз футболистов будет реагировать на случившееся?

– Наши юристы уже занимаются изучением этого вопроса. Если футболист находится в профсоюзе, то мы будем оказывать содействие в скорейшем разрешении этого дела. Но если его вина будет доказана, мы ничего не сможем сделать. Но будем следить за развитием ситуации. Сейчас полиция формирует группу, которая будет заниматься делом. И все будет максимально публично. Замять это не удастся. В Голландии такое не заминают, – сказал Левченко Eurosport.ru.



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