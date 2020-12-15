В нидерландских медиа появилось фото ножевого ранения, которое якобы нанес футболист «Аякса» и экс-игрок «Спартака» Куинси Промес.
13 декабря 28-летний нападающий был арестован полицией по заявлению родственника, которому был нанесен удар в колено. По закону Промесу грозит четыре года лишения свободы.
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Вот фото, которое публикует Geenstijl.nl. Не кликайте, если боитесь вида крови.
- Куинси – экс-игрок московского «Спартака», из которого он ушел в «Севилью» летом 2018 года.
- Инцидент произошел на вечеринке.
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