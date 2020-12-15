Полузащитник «Аякс» Куинси Промес, арестованный по подозрению в нанесении ножевых ранений, выпущен из-под стражи, но остается в статусе подозреваемого.

«По мнению окружного прокурора Амстердама, оснований для продления срока предварительного заключения нет. Расследование продолжается, мужчина находится в числе подозреваемых», – говорится в сообщении твиттер-аккаунта прокуратуры Амстердама.

Инцидент с участием Промеса произошел в конце июля: родственник 28-летнего футболиста был ранен и получил серьезные травмы колена. По информации прессы, бывший игрок «Спартака» поссорился с одним из членов семьи в ходе вечеринки и ударил его ножом.