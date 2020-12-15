Полузащитник «Аякс» Куинси Промес, арестованный по подозрению в нанесении ножевых ранений, выпущен из-под стражи, но остается в статусе подозреваемого.
«По мнению окружного прокурора Амстердама, оснований для продления срока предварительного заключения нет. Расследование продолжается, мужчина находится в числе подозреваемых», – говорится в сообщении твиттер-аккаунта прокуратуры Амстердама.
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Предполагаемое фото ножевой раны, которую нанес Промес – много крови
Инцидент с участием Промеса произошел в конце июля: родственник 28-летнего футболиста был ранен и получил серьезные травмы колена. По информации прессы, бывший игрок «Спартака» поссорился с одним из членов семьи в ходе вечеринки и ударил его ножом.
- 13 декабря Промес был арестован.
- Промес играет за «Аякс» с 2019 года. С 2014 по 2018 год он выступал за «Спартак».
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