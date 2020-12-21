Нападающий «Аякса» и экс-игрок московского «Спартака» Куинси Промес рассказал о задержании якобы за ножевое ранение и последующее освобождение.
«Скрывать мне нечего. Приятно снова сфокусироваться на футболе и оставить второстепенные вопросы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня освободили так быстро. Сказать об этом больше не могу. Но я свободен и думаю, что этого достаточно. Не хочу тратить на это энергию. Ситуация оказалась сложной для всех, но мы должны смотреть в будущее, так как еще можем на него повлиять. То, что случилось, уже случилось», – цитирует 28-летнего Промеса De Telegraaf.
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- Куинси – экс-игрок московского «Спартака», из которого он ушел в «Севилью» летом 2018 года.
- 13 декабря 28-летний нападающий был арестован полицией по заявлению родственника, которому был нанесен удар в колено. По закону Промесу грозит четыре года лишения свободы.
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Предполагаемое фото ножевой раны, которую нанес Промес – много крови