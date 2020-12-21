«Скрывать мне нечего. Приятно снова сфокусироваться на футболе и оставить второстепенные вопросы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня освободили так быстро. Сказать об этом больше не могу. Но я свободен и думаю, что этого достаточно. Не хочу тратить на это энергию. Ситуация оказалась сложной для всех, но мы должны смотреть в будущее, так как еще можем на него повлиять. То, что случилось, уже случилось», – цитирует 28-летнего Промеса De Telegraaf.