Трагедия случилась в мае 2011 года. На тренировке «Утрехта» Михай Несу столкнулся с партнером по команде Алье Схутом. 28-летнего румына доставили в больницу: он не мог шевелить руками и ногами, а еще не чувствовал ничего ниже шеи. Врачи диагностировали перелом шейного позвонка, который завершил его карьеру.

В июне 2011-го Несу отправился в реабилитационный центр, где последние годы работал над восстановлением. Но за 10 лет экс-футболист добился лишь небольшого прогресса. У Михая немного восстановилась чувствительность в правой руке и плечах: в хорошую погоду он может самостоятельно управлять коляской и выбраться на улицу. С помощью специальной машины Несу может стоять на ногах.

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Но 2021-й встретил румына хорошими новостями – 37-летний мужчина впервые за 10 лет самостоятельно покушал.

«Мой график не меняется уже четыре года. Последний месяц я начал с двух тренировок в день. Утром я использую велосипед, который двигает мои руки и ноги. Потом 15 минут рисую на сенсорном экране круги и линии. После обеда у меня физиотерапия – где-то полтора-два часа. Перемещаю то, что могу двигать руками, а терапевт переставляет мои ноги и массирует», – рассказал Несу Digisport.

Он признался, что не держит обиду на Алье Схута: «Сказал ему, что он не виноват. Это простое невезение. Мне приходилось иметь дело с такими столкновениями почти в каждой игре».

Фанаты и бывшие партнеры Несу по «Утрехту» жертвуют солидные суммы в Фонд Михая в Орадя (место его рождения). Там Михай, а еще многие румынские дети и взрослые работают над реабилитацией после тяжелых травм.

В 16 лет Несу мог оказаться в ПСВ, но сделка сорвалась.

В итоге румын приехал в Нидерланды в 25 лет – «Утрехт» выкупил его у «Стяуа».

С 2005-го по 2010-й Михай провел 8 матчей за сборную Румынии.

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