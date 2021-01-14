Луму рассказал свою версию произошедшего vi.nl . Он заявил, что общался с клубом на тему перехода, но не дал согласия на трансфер. Клуб, вероятно, иначе воспринял слова футболиста и без его ведома объявил о покупке, хотя официально никакие документы не были подписаны.

В результате Луму вежливо отказался от перехода в «Ден Босх», а клуб сообщил о его уходе менее чем через сутки после якобы подписания контракта. «Я еще не знал, чем хочу заниматься, и сожалел, что клуб уже опубликовал информацию в медиа. Если бы у меня появилась возможность перейти в другой клуб, то я бы захотел воспользоваться шансом. А в таком случае, если бы я покинул «Ден Босх» позднее, то СМИ обвинили бы во всем меня», – пояснил футболист.