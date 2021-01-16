Бельгийский вратарь Антони Свольфс объявил о завершении карьеры в возрасте 23 лет.

Голкипер голландского «Дордрехта» не получал несовместимых с карьерой травм и даже не был безнадежным запасным, просто он предпочел футболу бизнес. Свольфс провел все матчи текущего сезона в первом дивизионе Нидерландов, параллельно занимаясь бизнесом по управлению инвестициями.

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Когда вратарь понял, что в этой сфере у него перспектив больше, он заранее предупредил руководство «Дордрехта», а чуть позже сообщил о своем решении болельщикам.

«Я больше не могу совмещать бизнес с футбольной карьерой. Не могу делать две вещи на 100%. Я делал так восемь месяцев, но это невозможно. Момент прощания может быть странным, и зимние каникулы могли быть более логичным моментом. Но я дал «Дордрехту» время найти преемника. Это заняло время», – цитирует Свольфса AD.

В нынешнем сезоне Антони провел за «Дордрехт» 20 матчей, пропустив 51 мяч.

«Дордрехт» занимает 19-е место во втором по силе дивизионе Нидерландов.

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