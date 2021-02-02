Нападающий «Ден Босха» Джиз Хорнкамп оформил покер в матче Первого дивизиона Нидерландов против «Эксельсиора». Чтобы забить сопернику четыре мяча, Хорнкампу хватило 34 минут, но болельщики больше были впечатлены не его результативностью.

Имя игрока вошло в тренды твиттера в США после того, как появились видео с его голами. Слово jizz с английского переводится как «сперма», и именно из-за этого футболист набрал популярность в интернете среди пользователей, которые упоминали его имя в своих постах, сообщает Daily Star.

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«Я никогда так не боялся кликнуть по трендам», – написал один из шутников.

«Я недостаточно взрослый для этого», – отреагировал другой.

«Только что узнал, что есть футболист по имени Джиз Хорнкамп. Сегодня лучший день в моей жизни», – сообщил третий пользователь

«Джиз Хорнкамп – это то, что я называю своей спальней, когда я дома один в субботу», – еще один отзыв об игроке.

Хорнкамп забил первый мяч при счете 0:3 в пользу соперника, в итоге матч закончился со счетом 4:4.

Ранее стало известно, что Хорнкампом интересовался «Сандерленд», но сам футболист ответил отказом, так как счел себя не готовым к уровню английской Лиги 1.

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