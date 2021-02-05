Пресс-служба клуба сообщает, что в организме 24-летнего голкипера было найдено запрещенное вещество фуросемид – это обнаружилось после внеочередного внутрикомандного тестирования 30 октября 2020 года. УЕФА дисквалифицировал Онану на год – он не сможет играть не только за клуб, но и за сборную Камеруна.