Основной вратарь «Аякса» Андре Онана дисквалифицирован на 12 месяц за употребление допинга.
Пресс-служба клуба сообщает, что в организме 24-летнего голкипера было найдено запрещенное вещество фуросемид – это обнаружилось после внеочередного внутрикомандного тестирования 30 октября 2020 года. УЕФА дисквалифицировал Онану на год – он не сможет играть не только за клуб, но и за сборную Камеруна.
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Футболист объяснил, что препарат попал в его организм случайно: он по ошибке принял лекарства жены. В ближайшее время он совместно с «Аяксом» подаст апелляцию в CAS.
- Онана выступает за «Аякс» с 2015 года.
- С амстердамским клубом вратарь завоевал три национальных трофея и сыграл в финале Лиги Европы.
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