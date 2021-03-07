Болельщики нидерландского клуба «Ден Хааг» собрали 8 тысяч евро и отдали футболистам команды в знак поддержки.

Клуб переживает не самые простые времена, располагаясь на 17-м месте в турнирной таблице, и фанаты надеются, что этот жест поможет игрокам. «Это сигнал футболистам, что мы с ними. Они смогут потратить эти деньги, и это главное», – объяснил болельщик Ян Вермолен в комментарии Groen Geelhart

Также фанаты встретятся с футболистами. «Им не везет, но мы показали, что мы с ними, – продолжает Вермолен. – Мы болельщики этого клуба, мы поддерживаем его всю жизнь».

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17-е место чемпионата Нидерландов – предпоследнее, оно означает вылет во второй дивизион.

В турнирной таблице лидирует «Аякс».

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