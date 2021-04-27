Опубликовано 27/04/2021 в 12:22 GMT | Обновлено 27/04/2021 в 12:27 GMT

В интернете появились фотографии новой формы «Аякса». Резервный комплект амстердамского клуба на сезон-2021/22 вдохновлен знаменитым регги-исполнителем Бобом Марли.

Футболка посвящена неофициальному гимну болельщиков «Аякса» – песне Боба Марли Three Little Birds (три маленькие птички – англ.). Силуэты трех птиц поместили на форму с обратной стороны под воротником, сообщает Footy Headlines.

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Песня стала гимном клуба в 2008 году, когда после одного из предсезонных матчей ее включили на стадионе. Матч проходил в Кардиффе – пока фанаты гостей ждали своей очереди на выход, композиция успела им полюбиться.

«Аякс» досрочно выиграл чемпионат Нидерландов – за четыре тура до конца отрыв от второго места составляет 12 очков.

В Лиге Европы амстердамцы дошли до 1/4 финала, где уступили «Роме» (1:2, 1:1).

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