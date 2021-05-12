«Аякс» после досрочной победы в чемпионате Нидерландов сделал необычный и трогательный подарок для самых преданных болельщиков, которые не могли посещать стадион из-за пандемии коронавируса.

Команда выиграла турнир в 35-й раз, и после завоевания титула было решено расплавить трофей на сувениры для держателей абонементов. Чемпионская салатница превратилась в 42 тысячи маленьких звездочек, в каждой – по 0,06 грамма от трофея.

«Когда мы говорили, что этот титул для вас, то выражали свою любовь к болельщикам. Поступок с трофеем станет доказательством этих слов. После тяжелого года мы хотим, чтобы фанаты ощутили себя частью нашей победы», – цитирует официальный сайт клуба генерального директора Эдвина ван дер Сара.

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«Аякс» досрочно оформил титул за четыре тура до конца чемпионата.

За вторую строчку сражаются ПСВ и АЗ.

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